"Чтобы убрать сомнения": Гончарук пояснил свое заявление об отставке

Премьер подчеркнул, что президент для него является "образцом открытости и порядочности".

В пятницу, 17 января, после скандала с прослушкой премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении. Мотивы своей отставки премьер пояснил в Facebook.

Премьер-министр прокомментировал скандал с прослушкой, назвав аудиозаписи недостоверными.

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“В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером“ - отметил премьер.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда - подчеркнул премьер

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“Я пришел на должность, чтобы выполнять программу Президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения, я написал заявление об отставке“ - подытожил Гончарук.

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.

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