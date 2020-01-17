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"Чтобы убрать сомнения": Гончарук пояснил свое заявление об отставке

Комментариев: 3
Премьер подчеркнул, что президент для него является "образцом открытости и порядочности".
Президент Зеленский и премьер Гончарук
Президент Зеленский и премьер Гончарук
Кабмин

В пятницу, 17 января, после скандала с прослушкой премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении. Мотивы своей отставки премьер пояснил в Facebook.

Премьер-министр прокомментировал скандал с прослушкой, назвав аудиозаписи недостоверными. 

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“В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером“ - отметил премьер.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда - подчеркнул премьер

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“Я пришел на должность, чтобы выполнять программу Президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения, я написал заявление об отставке“ - подытожил Гончарук.

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

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Теги: Алексей Гончарук, увольнение
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Комментариев (3)
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korvin_ral    17.01.2020, 10:15
Оценка:  0
korvin_ral
Вряд ли из-за склейки записи, примут отставку. Да и пусть работает.
Брюква_и_Клюква    17.01.2020, 10:11
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
"За що ж,— хто-небудь попитає, Зозуля Півня вихваляє? За те, що Півень годить їй Та потакати добре вміє: Рука, як кажуть, руку миє". (с) Л. Глібов
Martian_bite    17.01.2020, 09:56
Оценка:  -2
Martian_bite
Відмовити у відставці
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