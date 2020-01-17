Крушение Boeing МАУ, было куча непонятного народа – Рувин

На месте крушения украинского Boeing 737 было куча непонятного народа, которые собирали вещи на память или на металлолом.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) завершили работу в Исламской республике Иран, где директор Института Александр Рувин возглавлял комиссию, которая занимается расследованием катастрофы украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин на сайте КНИИСЭ.

Читай также: Гончарук уходит в отставку

Как отметил Рувин, понять причину падения украинского Boeing 737 им помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов авиалайнера.

На месте сборки обломков нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом, - говорит Рувин.

Рувин также уточнил, что специалисты 10 января обнаружили места, где увидели элементы подтверждающие версию о попадании ракеты в украинский самолет.

Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, в 9 часов. Пустили нас только после 11 часов - их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС, - добавил директор института.

Рувин также говорит, что место падения самолета Boeing 737 никак не охранялось.

На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал, - подчеркивает Александр Рувин.

Напомним, ранее в Тегеране также заявили о готовности привлечь украинских экспертов к расшифровке черных ящиков.

Читай также: В Каховке откроют музей пропаганды

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.