Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мы лишаем воров бюджета, за это прилетает - министр Федоров

Комментариев: 13
Министр цифровой трансформации поддержал премьер-министра.
Министр цифровой вступился за Гончарука
Министр цифровой вступился за Гончарука
Михаил Федоров / Facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддержал премьер-министра Алексея Гончарука. Политик подчеркнул - “Мы должны пережить эту первую сильную волну против нас“. Об этом Федоров написал в Facebook.

Читай также: Гончарук уходит в отставку

“Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения“ - отметил Федоров.

Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально - подчеркнул он

Читай также: "Экономика 10 класс": Как соцсети отреагировали на записи Гончарука


“Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем“ - подытожил министр.

Читай также: Фракция “Слуга народа“ против отставки премьер-министра

Ранее Алексей Гончарук пояснил свое заявление об отставке. Премьер подчеркнул, что президент для него является “образцом открытости и порядочности“.

Напомним, в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: михаил федоров, Алексей Гончарук, аудиозаписи гончарука
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
толерантный    17.01.2020, 11:26
Оценка:  +1
толерантный
Мы бюджет не разворовываем, мы его официально дерибаним на "зряплаты" и "премии" для себя любимых.
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:20
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Да кстати. Цензура в действии. Видео недоступно.
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:17
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
За пол-года можно было закончить курсы экономики! Можно было нанять репетитора, но решил "нанять" суфлера!
Woodbrother    17.01.2020, 11:08
Оценка:  +21
Woodbrother
Мы отдаем весь бюджет самому чесному олигарху Коломойскому. Каждому барану , воспитанному каналом гуано+гуано понятно - только Коломойский может управлять бюджетом Украины.
Рондол    17.01.2020, 11:13
Оценка:  -1
Рондол
У меня для тебя новость именно на Коломойского этот Гончарук и гонит и обвиняет его в обнародовании записей, ну там где он вместе с ещё тремя министрами Зеленского называет ******
Woodbrother    17.01.2020, 11:45
Оценка:  +21
Woodbrother
Все клоуны правительства и клоун президент - это циковая труппа олигарха Дяди Бени.
farfalle    17.01.2020, 10:43
Оценка:  -24
farfalle
Да лучше б воровали, чем такие профнепригодные...
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:06
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Хрен редьки не слаще.
Ганс_мг42    17.01.2020, 10:41
Оценка:  +1
Ганс_мг42
а можете и не пережить!
Из_бана    17.01.2020, 10:40
Оценка:  +25
Из_бана
"Мы лишаем воров бюджета"

Очень логично. Чтобы бюджет нельзя было разворовать нужно его уничтожить.
Из_бана    17.01.2020, 10:28
Оценка:  +25
Из_бана
Сам себя не похвалишь .....
Путин-Xyйло    17.01.2020, 10:34
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Федоров - петух или кукушк? Очень нахваливает.
Из_бана    17.01.2020, 10:41
Оценка:  +25
Из_бана
Как по мне - так на фото ДВА петуха.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь