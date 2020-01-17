Мы лишаем воров бюджета, за это прилетает - министр Федоров

Министр цифровой трансформации поддержал премьер-министра.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддержал премьер-министра Алексея Гончарука. Политик подчеркнул - “Мы должны пережить эту первую сильную волну против нас“. Об этом Федоров написал в Facebook.

Читай также: Гончарук уходит в отставку

“Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения“ - отметил Федоров.

Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально - подчеркнул он

Читай также: "Экономика 10 класс": Как соцсети отреагировали на записи Гончарука



“Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем“ - подытожил министр.

Читай также: Фракция “Слуга народа“ против отставки премьер-министра

Ранее Алексей Гончарук пояснил свое заявление об отставке. Премьер подчеркнул, что президент для него является “образцом открытости и порядочности“.

Напомним, в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.