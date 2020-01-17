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ВР рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов

Комментариев: 15
Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об уменьшении количества народных депутатов.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
iportal.rada.gov.ua

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект об изменениях в Конституцию относительно уменьшения состава народных депутатов Верховной рады и закреплению пропорциональной избирательной системы №1017. Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады. 

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Помимо этого будет рассмотрен законопроект о двойном гражданстве №2590, обсуждение которого походит второй день подряд.

Также сегодня в Раде будет рассматриваться законопроект о местном самоуправлении в Украине №2653.

Также на повестке законопроекты о Бюро финансовых расследований №1208-2, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры №2590, направленные на защиту прав ребенка в Украине и внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде №2483.

Законопроект о децентрализации был вчера отозван президентом Владимиром Зеленским. 

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Напомним, ранее нардепам будут розданы планшеты для работы.

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Теги: Рада, Законопроекты, Повестка дня
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Комментариев (15)
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толерантный    17.01.2020, 11:48
Оценка:  0
толерантный
Всякий движ на сокращение, в нашей стране ведет к расширению минимум в два раза.
ftb1    17.01.2020, 11:02
Оценка:  0
ftb1
ВР нужен законопроект об уменьшении количества законопроектов )))
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:05
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
В стране законотворчество преобразовали в поворачивание дышла!
Из_бана    17.01.2020, 11:17
Оценка:  +21
Из_бана
Законы должны быть простыми и понятными. И их должно быть не много. А мы пришли к ситуации, описанной Маяковским: "Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом"
Из_бана    17.01.2020, 10:38
Оценка:  +22
Из_бана
В нашей стране в наших условиях нужно полностью избавиться от пропорциональной избирательной системы потому что это коррупция в высших органах государственной власти.
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:01
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
Не обязательно. Если ввести пропорциональную систему с открытыми списками- это будет сродни мажоритарке на уровне государства! Важно чтоб голосовать можно было не только за партию, но и конкретного человека в ней!
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:03
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Но и это не спасет в условиях политической пассивности и отсутствия контроля за властью со стороны общества!
Из_бана    17.01.2020, 11:09
Оценка:  +21
Из_бана
Нужна строжайшая персонолизация ответственности. Если депутат оказался недостойным, как его отзовешь? Нужно чтобы люди голосовали за конкретного человека и он нес полную ответственность перед избирателями. При партийных списках - полнейшая безответственность.
Из_бана    17.01.2020, 11:11
Оценка:  +19
Из_бана
К тому же продажа мест в списках - это коррупция на высшем уровне. И запретит партийные списки нужно уже хотя бы из-за Добкина младшего. По мажлритарке такой не прошел бы так просто. Я нам обязательно нужен пункт "Против всех". Если бы такой был - Зеленского бы не выбрали никогда.
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:29
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Пропорциональная система с открытыми списками - это когда голосуют за конкретного человека в списке партии! По результатам голосования в партиях составляются рейтинги. Если этот "депутат" - редиска, его меняют на следующего в рейтинге партии!
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:30
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Суть в том что не партия определяет номера (очередность) в партийных списках, а результаты голосования!
Из_бана    17.01.2020, 11:32
Оценка:  +22
Из_бана
Зачем все так усложнять! Чем проще система - тем она надежней.
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:36
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Мажоритарщику выделяют деньги из бюджета на конкретную "работу" котрые легко спи3дить. Сколько мажоритарщиков столько программ, могут не договориться. Партия - типа уже организация со структурой и быстрее приступят к выполнению обязанностей. И много другого.
Из_бана    17.01.2020, 11:42
Оценка:  +22
Из_бана
Депутата должны контролировать избиратели. А как избиратели конкретного участка могут повлиять на партию, в которой работает круговая порука?
Из_бана    17.01.2020, 11:44
Оценка:  +21
Из_бана
И самое главное - если депутат заплатил за место в списке, он же будет отбивать свои кровные. У нас именно так и происходит.
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