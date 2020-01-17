ВР рассмотрит законопроект об уменьшении количества нардепов

Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект об изменениях в Конституцию относительно уменьшения состава народных депутатов Верховной рады и закреплению пропорциональной избирательной системы №1017. Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.

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Помимо этого будет рассмотрен законопроект о двойном гражданстве №2590, обсуждение которого походит второй день подряд.

Также сегодня в Раде будет рассматриваться законопроект о местном самоуправлении в Украине №2653.

Также на повестке законопроекты о Бюро финансовых расследований №1208-2, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры №2590, направленные на защиту прав ребенка в Украине и внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде №2483.

Законопроект о децентрализации был вчера отозван президентом Владимиром Зеленским.

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Напомним, ранее нардепам будут розданы планшеты для работы.

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