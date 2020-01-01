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Крупное ДТП под Ровно: Столкнулись 7 авто, женщину зажало в салоне

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Из-за плохих погодных условий на трассе под Ровно произошло крупное ДТП.
Под Ровно произошло крупное ДТП
Под Ровно произошло крупное ДТП
rv.npu.gov.ua

Утром 17 января, на трассе под Ровно, произошло крупное ДТП. Из-за тумана и скользкой дороги столкнулись 7 автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Ровненской области. 

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ЧП произошло около 7:40 вблизи села Александрия. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Среди них одна женщина, которую зажало в авто. На место ДТП прибыли правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, на трассе под Херсоном 80-летний скутерист стал причиной кровавого ДТП: Погибла женщина.

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Теги: Ровно, ДТП, авария, туман
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