Крупное ДТП под Ровно: Столкнулись 7 авто, женщину зажало в салоне

Из-за плохих погодных условий на трассе под Ровно произошло крупное ДТП.

Утром 17 января, на трассе под Ровно, произошло крупное ДТП. Из-за тумана и скользкой дороги столкнулись 7 автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Ровненской области.

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ЧП произошло около 7:40 вблизи села Александрия. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Среди них одна женщина, которую зажало в авто. На место ДТП прибыли правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, на трассе под Херсоном 80-летний скутерист стал причиной кровавого ДТП: Погибла женщина.

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