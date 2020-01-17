Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровно водитель маршрутки забыл, куда ехал

Комментариев: 2
Мужчина развернул транспортное средство через сплошную.
Знакомые мужчины рассказали, что он сильно переживал смерть матери
Знакомые мужчины рассказали, что он сильно переживал смерть матери
Скриншот

В Ровно водитель маршрутки забыл, куда едет. Мужчина развернул транспортное средство через сплошную и поехал обратно. Возмущенные пассажиры сняли видео и опубликовали его в Сети. Об этом сообщает ТСН

Читай также: В Ровно подрались водитель и пассажир маршрутки

Пассажиры заставили водителя остановить автобус и забрали у него ключи. Мужчина не смог объяснить, куда и зачем едет. Под влиянием алкоголя или наркотиков мужчина не был. 

Соседи рассказали, что мужчина выпивает. 

То, что он работает, еще и водителем для них стало неожиданностью. “Я вот сегодня узнала от соседки, я была в шоке, - говорит женщина

Читай также: Потоп в Киеве: под асфальт провалилась маршрутка

В это же время перевозчик вступился за 58-летнего водителя. По его словам, у мужчины большой водительский стаж и он уже полгода работает в этой фирме. Перевозчик уверен, до срыва мужчину довела пассажирка. 

Села женщина, всю дорогу едет и ему на голову капает: “Ты пьяный, ты чего людей возишь, то-се и понеслось", - считает перевозчик Виктор Якимчук

Об увольнении водителя речи не идет, так как люди уезжают на работу за границу и найти хорошего водителя трудно. 

Ранее сообщалось о том, что в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров трубой. Водитель вступил в конфликт с пассажирами, после чего не сдержался и пустил в ход железный предмет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Ровно, маршрутка, забыл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    17.01.2020, 11:02
Оценка:  +23
SEMPENTY
Ну чему тут удивляться? Это не пилот самолета, это водитель маршрутки.
xapi3mat    17.01.2020, 10:58
Оценка:  +23
xapi3mat
Скотовозки вапше пора запретить
Из_бана    17.01.2020, 11:27
Оценка:  +23
Из_бана
А ездить на чем?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь