В Ровно водитель маршрутки забыл, куда ехал

Мужчина развернул транспортное средство через сплошную.

В Ровно водитель маршрутки забыл, куда едет. Мужчина развернул транспортное средство через сплошную и поехал обратно. Возмущенные пассажиры сняли видео и опубликовали его в Сети. Об этом сообщает ТСН.

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Пассажиры заставили водителя остановить автобус и забрали у него ключи. Мужчина не смог объяснить, куда и зачем едет. Под влиянием алкоголя или наркотиков мужчина не был.

Соседи рассказали, что мужчина выпивает.

То, что он работает, еще и водителем для них стало неожиданностью. “Я вот сегодня узнала от соседки, я была в шоке, - говорит женщина

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В это же время перевозчик вступился за 58-летнего водителя. По его словам, у мужчины большой водительский стаж и он уже полгода работает в этой фирме. Перевозчик уверен, до срыва мужчину довела пассажирка.

Села женщина, всю дорогу едет и ему на голову капает: “Ты пьяный, ты чего людей возишь, то-се и понеслось", - считает перевозчик Виктор Якимчук

Об увольнении водителя речи не идет, так как люди уезжают на работу за границу и найти хорошего водителя трудно.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров трубой. Водитель вступил в конфликт с пассажирами, после чего не сдержался и пустил в ход железный предмет.

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