Час вопросов к правительству отменен из-за отставки премьер-министра Гончарука.

Верховная Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом он заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает Интерфакс-Украина.

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Разумков также отметил, что правительство уходит на консультацию в связи с отставкой премьера.

“О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко“, - добавил Разумков.

Также он отметил, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Скриншот twitter.com

Напомним, ранее Гончарук уходит в отставку.

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