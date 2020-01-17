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Верховная Рада отменила час вопросов к правительству

Комментариев: 2
Час вопросов к правительству отменен из-за отставки премьер-министра Гончарука.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков
facebook.com/Дмитрий Разумков

Верховная Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом он заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает Интерфакс-Украина

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Разумков также отметил, что правительство уходит на консультацию в связи с отставкой премьера.

“О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко“, - добавил Разумков.

Также он отметил, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Напомним, ранее Гончарук уходит в отставку.

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Теги: Рада, Отставка, Розумков, Гончарук
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:32
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
И отставки не будет и вопросов! Вот так просто сЪехали! А за месяц придумают себе новых достижений для поднятия рейтинга.
Рондол    17.01.2020, 11:25
Оценка:  0
Рондол
Прям вот это никому не интересно
"Смотрите, макроэкономическая ситуация, она благоприятная. А он говорит: "Леша, перестань ты мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов... А если дальше так будет? И как? Будет у нас 100 миллиардов дыра в бюджете"
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