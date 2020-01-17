Верховная Рада отменила час вопросов к правительству
Верховная Рада отменила час вопросов к правительству из-за заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом он заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает Интерфакс-Украина.
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Разумков также отметил, что правительство уходит на консультацию в связи с отставкой премьера.
“О часе вопросов к правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено - будет министр иностранных дел Вадим Пристайко“, - добавил Разумков.
Также он отметил, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.
Напомним, ранее Гончарук уходит в отставку.
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"Смотрите, макроэкономическая ситуация, она благоприятная. А он говорит: "Леша, перестань ты мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов... А если дальше так будет? И как? Будет у нас 100 миллиардов дыра в бюджете"