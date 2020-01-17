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Кулеба о Гончаруке: Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость

Комментариев: 3
Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную отставку Алексея Гончарука.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Алексея Гончарука подать заявление об увольнении. Об этом Кулеба написал в Facebook.

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“Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая“ - отметил он.

Я честно не знаю, как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить - подчеркнул он

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“Любое правительство Украины должно двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами“ - подытожил Кулеба. 

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Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

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Теги: Дмитрий Кулеба, Алексей Гончарук
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Комментариев (3)
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Рондол    17.01.2020, 11:30
Оценка:  +1
Рондол
Кулеба лучше расскажи это правда
Рожкова: "Сейчас еще пойдут бунтовать вкладчики банков"
Гончарук: "Серьезно?"
Рожкова: "Ну, да, ставки пойдут вниз".
толерантный    17.01.2020, 11:17
Оценка:  +3
толерантный
Под откос НАХ, такой поезд, нафаршированный кулебяками и гончир(у)ками.
Coюзник    17.01.2020, 11:24
Оценка:  +19
Coюзник
Да!!! Ты прав!!! Особенно если рельсы укладывала команда Порошенко, да и то половину разворовала ....
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