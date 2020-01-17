Кулеба о Гончаруке: Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость

Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную отставку Алексея Гончарука.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Алексея Гончарука подать заявление об увольнении. Об этом Кулеба написал в Facebook.

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“Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая“ - отметил он.

Я честно не знаю, как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить - подчеркнул он

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“Любое правительство Украины должно двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами“ - подытожил Кулеба.

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Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.

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