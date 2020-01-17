Кулеба о Гончаруке: Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Алексея Гончарука подать заявление об увольнении. Об этом Кулеба написал в Facebook.
Читай также: Мы лишаем воров бюджета, за это прилетает - министр Федоров
“Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая“ - отметил он.
Я честно не знаю, как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить - подчеркнул он
Читай также: Гончарук уходит в отставку
“Любое правительство Украины должно двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами“ - подытожил Кулеба.
Читай также: “Чтобы убрать сомнения“: Гончарук пояснил свое заявление об отставке
Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Рожкова: "Сейчас еще пойдут бунтовать вкладчики банков"
Гончарук: "Серьезно?"
Рожкова: "Ну, да, ставки пойдут вниз".