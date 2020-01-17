Отставки Гончарука не будет - СМИ

Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.

Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарук может быть “срежиссированной игрой“. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на собственный источник в руководстве фракции партии “Слуга народа“.

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Источник обращает внимание на то, что заявление Гончарука подано на имя президента, а не в Верховную Раду.



“Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление“, - цитирует портал собеседника в руководстве фракции.



Журналист Соня Кошкина также усомнилась, что отставка Гончарука состоится в ближайшее время. Об этом она написала на своей странице в Telegram.

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“Оперативно отставки, конечно, не будет. Голосов-то нет, как вы помните. Особенно на нового Премьера) и его Кабмин (если не пакетом). Монобольшинство, такое большинство“, написала Кошкина.

По информации главного редактор издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, данная ситуация только укрепит позиции Гончарука.

“Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается. Я писал по поводу публикации записей, что это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами“, - считает Бутусов.



Напомним, утром 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. В Офисе Президента сообщили, что Зеленский получил и рассмотрит заявление.

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