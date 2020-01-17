Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отставки Гончарука не будет - СМИ

Комментариев: 4
Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарук может быть “срежиссированной игрой“. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на собственный источник в руководстве фракции партии “Слуга народа“.

Читай также: “Чтобы убрать сомнения“: Гончарук пояснил свое заявление об отставке

Источник обращает внимание на то, что заявление Гончарука подано на имя президента, а не в Верховную Раду.

“Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление“, - цитирует портал собеседника в руководстве фракции.

Журналист Соня Кошкина также усомнилась, что отставка Гончарука состоится в ближайшее время. Об этом она написала на своей странице в Telegram.

Читай также: Кто в чем “профан“? Большой скандал с Гончаруком

“Оперативно отставки, конечно, не будет. Голосов-то нет, как вы помните. Особенно на нового Премьера) и его Кабмин (если не пакетом). Монобольшинство, такое большинство“, написала Кошкина.

По информации главного редактор издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, данная ситуация только укрепит позиции Гончарука.

“Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается. Я писал по поводу публикации записей, что это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами“, - считает Бутусов.

Напомним, утром 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. В Офисе Президента сообщили, что Зеленский получил и рассмотрит заявление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, отставка, Премьер - министр, Верховна Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:41
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Партия "зЕ?лёных" надеется что "фсЬо само как-то рассосётся"
горчичник    17.01.2020, 11:38
Оценка:  0
горчичник
верх цинизма!
Рондол    17.01.2020, 11:21
Оценка:  0
Рондол
Что там на записях "я в экономике профан", "я юрист", "Зеленский тупой" и рассказывает Макаровой о том ,что Зеленский думает, что Макарова ворует.
Прям эпично, премьер прям сам признался, что не в чём не разбирается, сдаёт президента подозреваемой воровке и остаётся.
толерантный    17.01.2020, 11:20
Оценка:  +2
толерантный
Зеленая сопля, такая слабовольная козявка...ганчарука нужно немедленно арестовать, а не отправлять в какую то отставку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь