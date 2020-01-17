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Директор музфестиваля Atlas Weekend принял присягу нардепа

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Александр Санченко прошел в Раду по списку политсилы вместо Ирины Венедиктовой, которой поручили возглавить ГБР.
Александр Санченко прошел в Раду по списку от Слуги народа
Александр Санченко прошел в Раду по списку от Слуги народа
facebook.com/sanchenko.oleksandr

Директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата Верховной Рады. 

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о вхождении народного депутата в состав партии Слуга народа.

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Отметим, 31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины, был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Ранее Венедиктова решила сложить мандат парламентария.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора. Ирина Венедиктова является главой комитета по вопросам правовой политики и народным депутатом Украины от партии Слуга народа.
 
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Теги: депутаты, депутат, нардеп, Слуга народа
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Комментариев (1)
Из_бана    17.01.2020, 11:29
Оценка:  +22
Из_бана
Тьфу!
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