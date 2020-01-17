Директор музфестиваля Atlas Weekend принял присягу нардепа
Директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата Верховной Рады.
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о вхождении народного депутата в состав партии Слуга народа.
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Отметим, 31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.
До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины, был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.
Ранее Венедиктова решила сложить мандат парламентария.