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"Производит позитивное впечатление": нардеп СН о "пленках Гончарука"

Комментариев: 2
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев поддержал премьер-министра Гончарука.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев
Скриншот

Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Никита Потураев поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, а также положительно оценил работу Кабмина при решении сложностей с выполнением бюджета при укрепившейся гривне. Об этом он рассказал в эфире НАШ

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“Я услышал, что правительство понимает эту комплексную проблему. Проблему, которая связана с тем, что позитивный процесс укрепления курса гривни приводит к тому, что государственный бюджет сложнее свести. Осознание проблемы – уже половина ее решения. Они профессионально ее обсуждают, ищут выход из этой ситуации“, - заявил Потураев.

Также нардеп уверен, что просочившиеся в СМИ аудиозаписи были смонтированы, а некоторые высказывания вырваны из контекста.

Но даже то, что выдернуто из контекста, на меня оказало абсолютно позитивное впечатление. Что касается, в том числе и таких самоироничных высказываний, которые там звучали - это абсолютно нормально. Мы такая команда, начиная с президента, у которой в порядке с самооценкой, с пониманием собственной компетенции, а главное - с самоиронией. Поэтому мы реагируем на такие высказывание вполне адекватно, - заключил нардеп.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную отставку Алексея Гончарука. 

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Теги: Гончарук, Отставка, Правительство, Украина
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:44
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Все происходящее убеждает в том Гончарук пошел в премьеры не по доброй воле. Может проиграл в карты?
толерантный    17.01.2020, 11:39
Оценка:  +1
толерантный
Одного поля волчьи ягодки..
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