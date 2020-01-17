Арахамия назвал решение Гончарука об отставке правильным

Давид Арахамия назвал позицию премьера сильной.

Глава фракции СН Давид Арахамия прокомментировал решение премьер-министра Алексея Гончарука, назвав его правильным и сильным. Об этом он написал в Facebook под постом премьер-министра.

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“Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев“, - написал Арахамия.

Арахамия прокомментировал решение премьер-министра Скриншот

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение.

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись , на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.