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Арахамия назвал решение Гончарука об отставке правильным

Комментариев: 2
Давид Арахамия назвал позицию премьера сильной.
Арахамия прокомментировал решение премьер-министра
Арахамия прокомментировал решение премьер-министра
Слуга народа / Facebook

Глава фракции СН Давид Арахамия прокомментировал решение премьер-министра Алексея Гончарука, назвав его правильным и сильным. Об этом он написал в Facebook под постом премьер-министра.

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“Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев“, - написал Арахамия.

Арахамия прокомментировал решение премьер-министра
Арахамия прокомментировал решение премьер-министра
Скриншот

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение. 

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи  глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.
 
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Теги: Алексей Гончарук, отставка, Арахамия
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Комментариев (2)
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толерантный    17.01.2020, 11:43
Оценка:  -1
толерантный
араХАМ,ты следующий на вылет.
горчичник    17.01.2020, 11:39
Оценка:  0
горчичник
позор в позоре
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