Премьер Гончарук прибыл в Верховную Раду

Гончарук извинился за опоздание к началу Часа вопросу к Правительству.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к Правительству. Во время выступления, премьер поблагодарил всех соратников за поддержку.

Читай также: Гончарук уходит в отставку

Премьер подтвердил наличие заявления об увольнении, а также подчеркнул законность его подачи.

“Спасибо, коллеги. В первую очередь хочу извиниться за то, что Правительство опоздало к Часу вопросов к Правительству. Это связано с моим решением. Я передал Президенту свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с Конституцией, написано на имя главы ВР, и у президента есть право внести его в любой момент в парламент“ - заявил Гончарук.

Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все прошли во власть, чтобы менять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Зеленскому - подчеркнул премьер

Читай также: Кулеба о Гончаруке: Чувство поезда, который 4 месяца набирал скорость

“Мы все его уважаем. Для нас принципиально иметь доверие в команде на 100%. Последнее время касательно Правительства происходит большое количество информационных атак, манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды. Создать представление, что кто-то не уважает Президента. Это неправда“ - заявил Гончарук.