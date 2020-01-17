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Доколе политикой будут управлять "сливные бачки" из Telegram - Вакарчук

Комментариев: 7
Лидер партии "Голос" прокомментировал "отставку" премьера Гончарука.
Святослав Вакарчук выразил возмущение ситуацией с "отставкой" Гончарука
Святослав Вакарчук выразил возмущение ситуацией с "отставкой" Гончарука
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

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Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук выразил возмущение тем, что телеграм-каналы в Украине оказывают значительное влияние на политическую ситуацию. Свое недовольство политик выразил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, которые просили прокомментировать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, пишет Цензор.НЕТ.

Вакарчук отметил, что не намерен давать политические оценки самим “записям Гончарука“, поскольку фракция “Голос“ не голосовала за назначение этого правительства. В то же время Вакарчук сообщил, что по-человечески понимает поступок премьера, написавшего заявление на увольнение.

Но самое главное здесь другое: доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением страны туда, или сюда, - заявил Вакарчук.

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Он выразил уверенность, что правительство, Верховная Рада и президент – каждый орган власти должен просто делать свою работу, а “честные, порядочные и открытые СМИ“ – объяснять ее людям, показывая разные точки зрения.

А сливные бачки - им место, сами знаете в какой части квартиры, туда ходят по-одному, - добавил Вакарчук.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись якобы заседания правительства, на которой голос, похожий на премьер-министра Гончарука признается в своей экономической неграмотности и сетует на “примитивное понимание экономических процессов“ Зеленским.

17 января Гончарук написал на имя президента заявление об отставке, “чтобы убрать сомнения“.

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Теги: Гончарук, премьер-министр, Голос, отставка, Вакарчук
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Комментариев (7)
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Frenki-zol    17.01.2020, 13:01
Оценка:  -1
Frenki-zol
Шлавик!!! Почему не платишь налоги в полном оъеме, гнида картавая!!!!
WTF2wtf    17.01.2020, 12:32
Оценка:  +23
WTF2wtf
Вот тут я полностью согласен с Вакарчуком
Alexsy    17.01.2020, 12:27
Оценка:  -25
Alexsy
А кроме собственных интересов этой "певучепродажной" швали еще чтонибудь интересно?
WTF2wtf    17.01.2020, 12:33
Оценка:  +22
WTF2wtf
Что тебя так зашкваривает снова?
Вакарчук не дает российскому бюджету в Донецке и в Луганске платить нормальные зарплаты???
Alexsy    17.01.2020, 12:34
Оценка:  -23
Alexsy
27 минусов привет петяботам!
За пару минут. Петя класно платит?
Alexsy    17.01.2020, 12:34
Оценка:  -23
Alexsy
27 минусов привет петяботам!
За пару минут. Петя класно платит?
Путин-Xyйло    17.01.2020, 11:59
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
А доколе у Нас в Украине результаты выборов будет определять вовремя показанный телесериал?
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