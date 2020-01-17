Доколе политикой будут управлять "сливные бачки" из Telegram - Вакарчук
Читай также: “Производит позитивное впечатление“: нардеп СН о “пленках Гончарука“
Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук выразил возмущение тем, что телеграм-каналы в Украине оказывают значительное влияние на политическую ситуацию. Свое недовольство политик выразил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, которые просили прокомментировать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, пишет Цензор.НЕТ.
Вакарчук отметил, что не намерен давать политические оценки самим “записям Гончарука“, поскольку фракция “Голос“ не голосовала за назначение этого правительства. В то же время Вакарчук сообщил, что по-человечески понимает поступок премьера, написавшего заявление на увольнение.
Но самое главное здесь другое: доколе у нас политической ситуации в Украине, которая в том числе приводит к заявлениям об отставке правительства, будут управлять сливные бачки из телеграм-каналов?! Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением страны туда, или сюда, - заявил Вакарчук.
Читай также: Арахамия назвал решение Гончарука об отставке правильным
Он выразил уверенность, что правительство, Верховная Рада и президент – каждый орган власти должен просто делать свою работу, а “честные, порядочные и открытые СМИ“ – объяснять ее людям, показывая разные точки зрения.
А сливные бачки - им место, сами знаете в какой части квартиры, туда ходят по-одному, - добавил Вакарчук.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись якобы заседания правительства, на которой голос, похожий на премьер-министра Гончарука признается в своей экономической неграмотности и сетует на “примитивное понимание экономических процессов“ Зеленским.
17 января Гончарук написал на имя президента заявление об отставке, “чтобы убрать сомнения“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Вакарчук не дает российскому бюджету в Донецке и в Луганске платить нормальные зарплаты???
За пару минут. Петя класно платит?
За пару минут. Петя класно платит?