Суркисы подали в суд на Порошенко из-за "1+1" - СМИ

Порошенко не выполнил свои обязательства о покупке доли Суркисов в телеканале "1+1".

Украинские олигархи Григорий и Игорь Суркисы отправили в международный арбитраж Лондон иск против экс-президента Украины Петра Порошенко из-за невыполнения условий купли-продажи их доли акций телеканала “1+1“. Об этом написала журналист Юлия Самаева.

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Братьям Суркисам принадлежат 24,6% канала “1+1“. В 2015 году Петр Порошенко предложил выкупить их долю, на что Суркисы согласились. По информации журналистов, речь идет о сумме в 140 миллионов долларов.



После подписания договора о купле-продаже, Порошенко передумал давать ход сделке. По словам юристов, оформлявших контакт, предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, — английское. Соответственно, Суркисы подали иск в Лондонский арбитражный суд.



Напомним, Порошенко вступился за премьера Гончарука и обвинил Коломойского.

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