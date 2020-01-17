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Суркисы подали в суд на Порошенко из-за "1+1" - СМИ

Комментариев: 5
Порошенко не выполнил свои обязательства о покупке доли Суркисов в телеканале "1+1".
Петр Порошенко и Игорь Суркис
Петр Порошенко и Игорь Суркис
ФК Динамо

Украинские олигархи Григорий и Игорь Суркисы отправили в международный арбитраж Лондон иск против экс-президента Украины Петра Порошенко из-за невыполнения условий купли-продажи их доли акций телеканала “1+1“. Об этом написала журналист Юлия Самаева. 

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Братьям Суркисам принадлежат 24,6% канала “1+1“. В 2015 году Петр Порошенко предложил выкупить их долю, на что Суркисы согласились. По информации журналистов, речь идет о сумме в 140 миллионов долларов. 

После подписания договора о купле-продаже, Порошенко передумал давать ход сделке. По словам юристов, оформлявших контакт, предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, — английское. Соответственно, Суркисы подали иск в Лондонский арбитражный суд.

Напомним, Порошенко вступился за премьера Гончарука и обвинил Коломойского.

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Теги: Суркис, Порошенко, 1+1, суд, Лондон
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Комментариев (6)
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Антибес    17.01.2020, 12:37
Оценка:  -21
Антибес
И Потроха и Сукисов-на нож!
Makcим    17.01.2020, 12:31
Оценка:  +20
Makcим
На расии нет независимых телеканалов, как впринципе и прессы. Вместо журналистов - пропахондомы и лжецы.
Туземун    17.01.2020, 12:46
Оценка:  -21
Туземун
И здесь Владимир Владимирович Путин виноват?
Alexsy    17.01.2020, 12:23
Оценка:  -21
Alexsy
Все интересней и интересней в стране гнилого майдана!
Alexsy    17.01.2020, 12:40
Оценка:  -23
Alexsy
Привет пете и спс за 22 минуса.
Петя хорошо платит?
Alexsy    17.01.2020, 12:40
Оценка:  -23
Alexsy
Привет пете и спс за 22 минуса.
Петя хорошо платит?
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