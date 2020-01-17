В Раде считают, что Зеленский не одобрит отставку Гончарука

Представитель правительства в Верховной раде Украины Елена Шуляк уверена, что президент Зеленский не подпишет отставку премьера Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина.

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По словам Шуляк, премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке не в Раду, а лично президенту Зеленскому, потому что считает себя членом его команды.

Для того чтобы снять все вопросы, которые касаются доверия, уважения к президенту, Алексей принял такое решение написать заявление. Алексей Гончарук считает себя частью большой президентской команды, и он принял такое решение. Конечно, Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно в парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление, - заявила Шуляк.

Зампредседателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура в свою очередь отметил, что именно президент Зеленский должен принять решение по поводу отставки премьера - министра.

У нас парламентско-президентская республика. Но с точки зрения этической, это заявление написано на имя председателя Верховной рады Разумкова и находится в ОП. Это чистый вопрос этики, это не юридический вопрос. (Заявление написано на Разумкова - ред.) не может быть никаких других вариантов, поскольку Гончарук является юристом по специальности, поэтому не сомневаюсь, что он написал на руководителя ВР, - считает Качура.

Напомним, ранее Арахамия назвал решение Гончарука об отставке правильным.

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