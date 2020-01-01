Фракция Слуга Народа обсудит с Зеленским работу Кабмина

"Слуга народа" обсудит с президентом Зеленским работу Кабинета министров Украины.

Фракция “Слуга народа“ обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским результаты работы Кабмина, которые могли быть неудовлетворительными для Украины. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа“ Данил Гетманцев, передает УНН.

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“Этот вопрос мы будем еще обсуждать. Этот вопрос мы будем обсуждать в консультациях как с Президентом, так и с парламентом. Очевидно, результаты деятельности Кабинета министров за 4 месяца не являются, которые могли бы удовлетворить страну и нас, как большинство в Верховной Раде“, - заявил нардеп.

Гетманцев также отметил, что четыре месяца работы правительства - “это не тот срок, за который можно ожидать какие-то результаты“.

“Мы же с вами не верим в сказки, назначаем премьера и на следующий день у нас уже страна-сказка. Это - верный путь, поэтому, возможно, основания для отставки Премьер-министра надо обсуждать, надо давать оценку, что было сделано, динамике, которая есть“, - говорит нардеп.

Также нардеп считает, что некоторые вещи в работе Кабмина имели положительную тенденцию.

“Давать оценку пленками мы не можем. Возможно, каким-то образом они послужили катализатором. Но мы не можем сказать или пленки, или любой информационный виток, может служить причиной чего-то. Причины, конечно в другом“, - сказал Гетманцев.

Кроме того Гетманцев не исключил, что Верховная Рада может проголосовали за отставку Гончарука.

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Напомним, ранее Представитель правительства в Верховной раде Украины Елена Шуляк уверена, что президент Зеленский не подпишет отставку премьера Гончарука.

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