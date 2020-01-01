Иран сообщил, когда отдаст Украине черные ящики сбитого Боинга

Сначала с бортовыми самописцами поработают следователи в Иране.

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Иран готов передать Украине “черные ящики“ сбитого под Тегераном Боинга МАУ, но только после того, как их на месте обработает следственная группа. Об этом в пятницу, 17 января, с трибуны Верховной Рады сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках часа правительства.

По словам главного дипломата страны, вчера поздно вечером он провел беседу с иранским министром иностранных дел, который отметил лежащую на Иране ответственность за расследование согласно Чикагской конвенции.

Предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине, - рассказал Пристайко.

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Глава украинского МИД отметил, что такой подход в целом соответствует международным нормам, хотя Украина все равно продолжит настаивать на немедленной передаче бортовых самописцев, “чтобы обеспечить независимость и объективность расследования“.

Прямая трансляция заседания Верховной Рады, на котором выступил министр Пристайко:

Напомним, ранее сообщалось, что Иран решил отправить черные ящики во Францию. Позднее Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев и уточнило, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

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