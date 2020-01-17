Пристайко не смог рассказать депутатам, что Зеленский делал в Омане

Глава МИД не смог ответить на вопрос сопредседателя "Европейской Солидарности" Герасимова.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос народного депутата Артура Герасимова о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман. Герасимов задал вопрос министру во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 января.

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"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса" - сказал Пристайко Герасимову.





Напомним, Пристайко рассказал, что сбитый самолет МАУ – ответственность правительства Ирана.

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