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Пристайко не смог рассказать депутатам, что Зеленский делал в Омане

Комментариев: 4
Глава МИД не смог ответить на вопрос сопредседателя "Европейской Солидарности" Герасимова.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос народного депутата Артура Герасимова о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман. Герасимов задал вопрос министру во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 января. 

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"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса" - сказал Пристайко Герасимову.



Напомним, Пристайко рассказал, что сбитый самолет МАУ – ответственность правительства Ирана.

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Теги: Пристайко, Зеленский, Оман, Герасимов
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Комментариев (5)
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Туземун    17.01.2020, 12:52
Оценка:  -24
Туземун
Майдавонь заявляет, что Украина реально воюет с РФ на своей территории. А промайданая влада постоянно ездит в Мальдивы, в Сейшелы, на Куршавели и Таиланды.... А куда ездили отдыхать Янык и Азаров в мирной Украине? Они ж были богате. Они ж Камазами и вертолетами баксы и золото вывозили....
Туземун    17.01.2020, 12:54
Оценка:  -24
Туземун
Де зараз кулявлоб, Луценко, Палубий находятся? В Украине? Вони ж ее так любят..... Твари...
Woodbrother    17.01.2020, 12:32
Оценка:  +23
Woodbrother
Да все всё знают. Клоун ЗЕ в Омане торговал Украиной перед российской делегацией, мыл в оффшорах и фоткался с восковой фигурой сулиана в местном музее.
realprimula    17.01.2020, 12:40
Оценка:  -1
realprimula
И много выторговал?
Woodbrother    17.01.2020, 13:21
Оценка:  0
Woodbrother
Да вроде клоун не жаловался , бодрячком загорал на пляже в честь падения самолета.
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