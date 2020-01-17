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Участника секс-скандала Яременко сняли с должности главы комитета ВР

Комментариев: 1
За отставку Яременко проголосовали 317 народных депутатов.
Народный депутат Богдан Яременко
Народный депутат Богдан Яременко
Богдан Яременко/Facebook

17 января народные депутаты проголосовали проголосовали за отставку нардепа "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.  

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За проект постановления № 2751 проголосовали 317 народных депутатов.

Яременко остался членом этого же комитета. Вместо него комитет возглавит другой нардеп "Слуги Народа" - Александра Мережко.

Напомним, 29 октября 2019 года журналисты запечатлели, как Яременко переписывался с проституткой прямо во время заседания Верховной рады.

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Теги: Яременко, Мережко Слуга Народа, Верховна Рада
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Комментариев (1)
LifeStriker    17.01.2020, 13:14
Оценка:  +23
LifeStriker
Нет бы Зелебобику Яременко выделить апортаменты в раде куда можно приглашать проституток... Взяли переместили на другую должность... Бред
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