Участника секс-скандала Яременко сняли с должности главы комитета ВР

За отставку Яременко проголосовали 317 народных депутатов.

17 января народные депутаты проголосовали проголосовали за отставку нардепа "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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За проект постановления № 2751 проголосовали 317 народных депутатов.



Яременко остался членом этого же комитета. Вместо него комитет возглавит другой нардеп "Слуги Народа" - Александра Мережко.



Напомним, 29 октября 2019 года журналисты запечатлели, как Яременко переписывался с проституткой прямо во время заседания Верховной рады.

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