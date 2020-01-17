Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Министр предлагает ввести тюремный срок для журналистов за дезинформацию

Комментариев: 6
Министр культуры разработал законопроект о борьбе с неправдивой информацией. В нем прописана уголовная ответственность и миллионные штрафы для СМИ.
Закон о дезинформации поделит журналистов
Закон о дезинформации поделит журналистов
facebook.com/MKMSUkraine

Верховной Раде предлагают принять законопроект о борьбе с дезинформацией в Украине. Документ в пятницу, 17 января, представили министр культуры Владимир Бородянский и его зам Анатолий Максимчук, передает Страна.

Читай также: Появился текст законопроекта о медиа

Так, законопроект предусматривает уголовную ответственность СМИ и журналистов за некоторые виды неправдивой информации, ее Минкульт называет военным теримином "дезинформация".

Если такая дезинформация касается национальной безопасности, то наступает уголовная ответственность. Для распространителей этой информации предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов, а также исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

Читай также: "Драконовские" инициативы Бородянского угрожают свободе слова и СМИ

А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это - тюрьма до 5 лет. Тюрьма светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы.

За распространение дезинформации предусмотрена и административная ответственность (штраф в 1000 минзарплат, если опровержение идет добровольно и в 2000 минзарплат, если через суд или же примерно 4,7-9,4 млн гривен).

Читай также: Закон о дезинформации: Закона еще нет, но в ООН уже его боятся

Согласно документу, помимо прочего, будет создана организация журналистского самоуправления, которая будет выдавать удостоверения профессионального журналиста. Профи из этой организации получат усиленную защиту от государства. Остальные представители СМИ такой защиты иметь не будут.

Также распространители массовой информации должны будут себя идентифицировать.

"Общество должно знать, кто распространяет информацию", - заявил Максимчук и добавил, что "противодействие дезинформации - достоверная информация".

Читай также: “Да и черт с ними”: “Слуга” Бужанский пошел против украинского языка

Так он подвел к тезису о создании организации журналистского самоуправления. "Эта организация будет выдавать удостоверения профессионального журналиста", - отметил он.

Все остальные журналисты будут считаться обычными журналистами. А профи с удостоверениями от этой организации будут получать усиленную защиту от государства, например, получат бесплатную правовую помощь в уголовных делах, а также охрану в случае угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что депутат от Слуги народа призвала "приглушить" свободу слова в Украине. Нужно фильтровать речь из уважения к институту президентства, заявила бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СМИ, журналистика, тюрьма, штраф, журналист, Журналисты, министр, министерство культуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    17.01.2020, 13:47
Оценка:  -23
Мыкола
Поздравляю команду Зе с приобретением такого ценного е-бань-ка на пост министра ! Галичане всегда отличались отсутствием нормальных мозгов , а на министерском посту это сразу проявляется !
Распятый_мальчик    17.01.2020, 14:29
Оценка:  +21
Распятый_мальчик
Понимаю, что мокшам непривычно видеть нормального человека во главе - у них министром должен быть тот кто зигует на сруССком марше, или уверен, что у мокшан непарное количество хромосом; президентом, тот кто взрывает их же дома, а героем сраССии, тот кто призывает "убивать сруССких, сколько сможете"
Woodbrother    17.01.2020, 13:29
Оценка:  +22
Woodbrother
Гнать такого министра с его законом поганым сраной метлой.
Распятый_мальчик    17.01.2020, 13:41
Оценка:  +20
Распятый_мальчик
Отчего же? Если правильно доработать, то будет отличный законопроект. Сейчас в Украину лезут всякие коллеги "сливных бачков" и "метателя помета". И их в лучшем случае разворачивают на границе, а с этим законом их будут пускать и уже здесь привлекать к уголовной ответственности.
Woodbrother    17.01.2020, 13:45
Оценка:  +22
Woodbrother
Сливные бачки Коломойского так и будут работать , как и работали. Садит будут всех неугодных. Если у министра такие мысли в голове, то министром он быть однозначно не может.
Распятый_мальчик    17.01.2020, 13:50
Оценка:  +21
Распятый_мальчик
Ааа, ты порохобот! Ну извини, принял за человека! Смотри "пятый" и "прямой" - там не обманут, и кушай конфетки с Липецка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь