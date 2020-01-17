Министр предлагает ввести тюремный срок для журналистов за дезинформацию

Министр культуры разработал законопроект о борьбе с неправдивой информацией. В нем прописана уголовная ответственность и миллионные штрафы для СМИ.

Верховной Раде предлагают принять законопроект о борьбе с дезинформацией в Украине. Документ в пятницу, 17 января, представили министр культуры Владимир Бородянский и его зам Анатолий Максимчук, передает Страна.

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Так, законопроект предусматривает уголовную ответственность СМИ и журналистов за некоторые виды неправдивой информации, ее Минкульт называет военным теримином "дезинформация".

Если такая дезинформация касается национальной безопасности, то наступает уголовная ответственность. Для распространителей этой информации предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов, а также исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

Читай также: "Драконовские" инициативы Бородянского угрожают свободе слова и СМИ А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это - тюрьма до 5 лет. Тюрьма светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы.

За распространение дезинформации предусмотрена и административная ответственность (штраф в 1000 минзарплат, если опровержение идет добровольно и в 2000 минзарплат, если через суд или же примерно 4,7-9,4 млн гривен).

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Согласно документу, помимо прочего, будет создана организация журналистского самоуправления, которая будет выдавать удостоверения профессионального журналиста. Профи из этой организации получат усиленную защиту от государства. Остальные представители СМИ такой защиты иметь не будут.

Также распространители массовой информации должны будут себя идентифицировать.

"Общество должно знать, кто распространяет информацию", - заявил Максимчук и добавил, что "противодействие дезинформации - достоверная информация".

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Так он подвел к тезису о создании организации журналистского самоуправления. "Эта организация будет выдавать удостоверения профессионального журналиста", - отметил он.

Все остальные журналисты будут считаться обычными журналистами. А профи с удостоверениями от этой организации будут получать усиленную защиту от государства, например, получат бесплатную правовую помощь в уголовных делах, а также охрану в случае угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что депутат от Слуги народа призвала "приглушить" свободу слова в Украине. Нужно фильтровать речь из уважения к институту президентства, заявила бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк.

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