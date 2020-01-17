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В МИД РФ отреагировали на отставку Гончарука

Комментариев: 3
Министерство иностранных дел России отреагировало на отставку премьер-министра Гончарука.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
EPA/UPG

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом она написала у себя в Facebook

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Так в комментарии она указала, что поняла выражение “братский народ“ вмести во всем, имея в виду отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ.

Вот теперь я понимаю, что означает выражение “братский народ“ вместе во всём, - пишет Захарова.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/maria.zakharova

Напомним, ранее Гончарук уходит в отставку.

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Теги: Россия, МИД, Захарова, Гончарук, Отставка
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Комментариев (4)
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МонШер    17.01.2020, 13:24
Оценка:  0
МонШер
Мы должны быть вне политики! Для нас, матерей, сыновья- это самое родное! чего только стоит его выносить, родить, выняньчить, выучить...." Сын-"А потім прийде старший брат і вб*є його". Она молча отплыла.
А что поняла госпожа Захарова?
МонШер    17.01.2020, 13:21
Оценка:  0
МонШер
Будапешт. купальня. Разговариваю с сыном. Подплывает женщина лет 50. "ой! как приятно услышать родную речь!"( а мы действительно разговаривали на русском. И вдруг сын спрашивает" Для Вас українська мова рідна?" Она - "Но Вы же по русски говорили!" Сын" Вибачте, більше не будем" Она- "Ну зачем Вы так
Russian-Troll    17.01.2020, 13:23
Оценка:  0
Russian-Troll
А какого, спрашивается вы на русском говорите? Не патриотично
Woodbrother    17.01.2020, 13:16
Оценка:  0
Woodbrother
Шо это за корова среди возле микрофонов. Кто пустил животное в студию?
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