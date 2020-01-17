В МИД РФ отреагировали на отставку Гончарука

Министерство иностранных дел России отреагировало на отставку премьер-министра Гончарука.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом она написала у себя в Facebook.

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Так в комментарии она указала, что поняла выражение “братский народ“ вмести во всем, имея в виду отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ.

Вот теперь я понимаю, что означает выражение “братский народ“ вместе во всём, - пишет Захарова.

Скриншот facebook.com/maria.zakharova

Напомним, ранее Гончарук уходит в отставку.

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