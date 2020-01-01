Пристайко: Зарплата министрам в 16 тыс грн - это неуважение к государству

Глава украинского МИД прокомментировал заработные платы министров.

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко во время Часа вопросов к Правительству прокомментировал вопрос заработных плат в украинских министерствах. По его мнению, зарплата в 16 тыс грн для министра является низкой.

По словам главы МИД, в вопросе заработных плат для ТОП-чиновников необходима дискуссия.

Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального - подчеркнул он

По мнению главы МИД, необходимо выяснить, сколько реально стоят услуги каждого чиновника. Это даст возможность исключить начисление премий.

Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривень - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что зарплата главы “Укрпочты“ в два раза выше, чем у президента США. Смелянский получит 22 с половиной миллиона гривен до конца 2020 года.

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