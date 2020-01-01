СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья - СМИ

СБУ проводит обыски на территории аэропорта в Запорожье.

17 января сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Международном аэропорту Запорожья. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает местное издание “Акцент“.

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По информации СМИ, следователи СБУ из Киева обыскивают территорию аэропорта, параллельно проводятся допросы работников предприятия, которых оставили в своих кабинетах без связи.



Сообщается, что СБУ прводит расследование возможного отмывания денег во время строительства терминала аэропорта. Общая стоимость строительства нового терминала составила более миллиарда гривен.



Напомним, шпионка “ДНР“ передавала террористам данные о боевых задачах в зоне АТО.

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