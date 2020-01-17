Кива попросил "девочек из фан-клуба" слать "обнаженку" вечером

По словам Кивы, девушки присылают ему интимные фотографии в рабочее время.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива попросил девушек слать фотографии интимного содержания только вне рабочее время. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кива предупредил девушек о том, что переписки со скандальными фото могут попасть в СМИ.

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“У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время - в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00. В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране“ - отметил он.



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Ранее Кива смотрел интимные фото во время заседания Рады.Народный депутат рассматривал на смартфоне фотографии обнаженной женщины.

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