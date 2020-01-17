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Кива попросил "девочек из фан-клуба" слать "обнаженку" вечером

Комментариев: 5
По словам Кивы, девушки присылают ему интимные фотографии в рабочее время.
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива
Илья Кива / Facebook

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива попросил девушек слать фотографии интимного содержания только вне рабочее время. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кива предупредил девушек о том, что переписки со скандальными фото могут попасть в СМИ. 

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“У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это в мое нерабочее время - в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00. В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране“ - отметил он. 
 

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Ранее Кива смотрел интимные фото во время заседания Рады.Народный депутат рассматривал на смартфоне фотографии обнаженной женщины.

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Теги: Илья Кива, обнаженные фото
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Комментариев (5)
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tehlider    17.01.2020, 14:26
Оценка:  +3
tehlider
Кива просто занимается по методике Фьюри Тайсона, 7 раз в день мастурбирует.
zadneprohodchik    17.01.2020, 14:00
Оценка:  +3
zadneprohodchik
зашел на сайт с проститутками дрочить а тут папараццы
Lukovsmm    17.01.2020, 13:56
Оценка:  +6
Lukovsmm
су ..ка ку сок го в на
Orzy    17.01.2020, 13:49
Оценка:  +5
Orzy
На месте Найки я бы подал в суд за антирекламу.
Orzy    17.01.2020, 13:48
Оценка:  +8
Orzy
Я так понял мальчиков это не касается и они могут слать обнажёнку круглосуточно.
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