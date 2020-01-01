Арахамия назвал отставку Гончарука неуместной

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что нет объективных причин для снятия Гончарука с должности.

Лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, считает неуместной отставку премьер-министра Алексея Гончарука, который сегодня подал заявление об уходе с поста премьер-министра Украины президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Страна.ua.

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Так, Арахамия заявил, что Кабинет министров уже сформирован и есть программа действия, а также отметил, что уход Гончарука плохо отразиться на государстве.

Давид Арахамия также выразил надежду, что премьер и президент смогут договориться.

Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Есть Кабмин, он уже сформирован, есть программа действий и бюджет, который принят под нее. А это для государства больно. Президент и премьер найдут какой-то компромисс, и мы будем дальше работать. Мы - команда, и у нас нет подковерных договоренностей, - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия назвал решение Гончарука об отставке правильным.

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