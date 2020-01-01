СБУ расследует деятельность трех депутатов-сепаратистов на Донбассе

Местные депутаты помогали оккупантам проводить псевдо-референдум в 2014 году.

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Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении трем действующим депутатам городских районных советов Донецкой области. Их считают причастными к организации незаконного референдума в мае 2014 года о независимости террористических псевдо-республик “ЛДНР“. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили правоохранители, в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования.

Она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты, - говорится в сообщении.

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Аналогично поступила и депутат Константиновского горсовета.

Он добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленевка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле, - сообщают в СБУ.

Таким же образом действовала и депутат Мироновского поселкового совета.

Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение относительно проведения фейкового референдума. Активно призывала жителей Донбасса к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению, - говорится в сообщении.

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Следователи подозревают чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Мариуполе военная контрразведка уличила бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая способствовала деятельности боевиков. Экс-военнослужащая была завербована представителями так называемого “МГБ ДНР“.

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