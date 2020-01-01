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В Тернополе иностранная студентка умерла от яда

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Иностранная студентка выпила неизвестный яд и умерла.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
popmech.ru

Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной в Тернополе обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернополя. 

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Так, девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

В день трагедии она пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям. Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку, - говориться в сообщении.

Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд. 

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Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия.

Напомним, ранее В Украине 7 человек умерли от “свиного“ гриппа.

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Теги: Тернополь, Яд, Смерть студентки
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