Малюська назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины

Глава Минюста Денис Малюська поддержал Гончарука.

Глава Министерства юстиций Украины Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, назвав его лучшим в истории Украины. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Так, глава Минюста заявил, что даже находясь “присмерти“ он будет снимать с должности тех, кто саботирует работу или работает в полсилы надеясь на смену руководства.

Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать в полсилы, ожидая возможной смены руководства, - заявил Малюська.

Напомним, ранее Арахамия назвал отставку Гончарука неуместной.

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