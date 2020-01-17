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Малюська назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины

Комментариев: 4
Глава Минюста Денис Малюська поддержал Гончарука.
Глава Министерства юстиций Украины Денис Малюська
Глава Министерства юстиций Украины Денис Малюська
facebook.com/Денис Малюська

Глава Министерства юстиций Украины Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, назвав его лучшим в истории Украины. Об этом он написал у себя в Facebook

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Так, глава Минюста заявил, что даже находясь “присмерти“ он будет снимать с должности тех, кто саботирует работу или работает в полсилы надеясь на смену руководства.

Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать в полсилы, ожидая возможной смены руководства, - заявил Малюська.

Напомним, ранее Арахамия назвал отставку Гончарука неуместной.

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Теги: Малюська, Гончарук, Отставка
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Комментариев (4)
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Letohradek    17.01.2020, 16:23
Оценка:  0
Letohradek
Это шо за говорящая обезьянка на фото? Это член новой власти?
nelci    17.01.2020, 16:00
Оценка:  -23
nelci
Можно ценить человека по словам, нужно по делам, а некоторые это делают за деньги....
Letohradek    17.01.2020, 16:24
Оценка:  0
Letohradek
Ну надо же ... какие глубокие мысли у ватана )))
горчичник    17.01.2020, 15:34
Оценка:  +5
горчичник
за такие премии можно и целовать..в...
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