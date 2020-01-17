Гончарук не будет комментировать скандал с прослушкой до того, как Зеленский озвучит свою позицию.

Премьер-министр Алексей Гончарук не готов комментировать опубликованные аудиозаписи прослушки его разговоров с коллегами по правительству. Об этом он сообщил корреспонденту Telegram-канала PavlovskyNews.

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"Я бы не хотел давать никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента. Правительство продолжает работать в штатном режиме, пока не будет решения президента", - сказал Гончарук.



Гончарук также не ответил, почему он подал заявление об отставке на имя президента, а не в Верховную Раду.

Гончарук рассказал, почему молчит о прослушке 0:00 / 00:25



Напомним, утром 17 января Гончарук написал заявление об увольнении.

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