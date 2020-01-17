Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук рассказал, почему молчит о прослушке

Комментариев: 1
Гончарук не будет комментировать скандал с прослушкой до того, как Зеленский озвучит свою позицию.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук не готов комментировать опубликованные аудиозаписи прослушки его разговоров с коллегами по правительству. Об этом он сообщил корреспонденту Telegram-канала PavlovskyNews.

Читай также: Малюська назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины

"Я бы не хотел давать никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента. Правительство продолжает работать в штатном режиме, пока не будет решения президента", - сказал Гончарук.

Гончарук также не ответил, почему он подал заявление об отставке на имя президента, а не в Верховную Раду.

Гончарук рассказал, почему молчит о прослушке
0:00 / 00:25


Напомним, утром 17 января Гончарук написал заявление об увольнении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, прослушка, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    17.01.2020, 16:15
Оценка:  +21
Letohradek
Оправдываться нет смысла, спалил контору ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь