Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже

Журналисты опубликовали видео кортежа Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко была замечена журналистами, когда выходила из роскошного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Андрея Павловского.

Как сообщается, Юлия Тимошенко предпочитает авто той же марки, что и канцлер Германии Ангела Меркель, а именно Мерседес представительского класса.

Так, цена одного автомобиля модели Mercedes benz s500 4 matic составляет порядка 35 тыс. долларов.

Mercedes benz s500 4matic t.me

Цена второго авто модели Mercedes benz g 350 около 61 тыс. долларов.

Mercedes benz g 350 t.me

Тимошенко как минимум последние 10 лет заявляет, что живет на одну зарплату. Практически все ее политические заявления связаны с необходимостью преодолеть в стране бедность, - говорится в сообщении.

В декларации за 2018 год Юлия Тимошенко указала, что за год заработала около 400 тыс. гривен. Еще 70 тыс. гривен принесли ей проценты от депозита.

Напомним, ранее Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском.

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