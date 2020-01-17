Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже

Комментариев: 9
Журналисты опубликовали видео кортежа Юлии Тимошенко.
Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко
Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко
facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко была замечена журналистами, когда выходила из роскошного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Андрея Павловского.

Как сообщается, Юлия Тимошенко предпочитает авто той же марки, что и канцлер Германии Ангела Меркель, а именно Мерседес представительского класса.

Так, цена одного автомобиля модели Mercedes benz s500 4 matic составляет порядка 35 тыс. долларов.

Mercedes benz s500 4matic
Mercedes benz s500 4matic
t.me

Цена второго авто модели Mercedes benz g 350 около 61 тыс. долларов.

Mercedes benz g 350
Mercedes benz g 350
t.me

Тимошенко как минимум последние 10 лет заявляет, что живет на одну зарплату. Практически все ее политические заявления связаны с необходимостью преодолеть в стране бедность, - говорится в сообщении.

В декларации за 2018 год Юлия Тимошенко указала, что за год заработала около 400 тыс. гривен. Еще 70 тыс. гривен принесли ей проценты от депозита.

Напомним, ранее Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Тимошенко, Авто, Кортеж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
realprimula    17.01.2020, 17:11
Оценка:  -4
realprimula
Компания Shell поддержала "Северный поток - 2" несмотря на антироссийские санкции США. "Этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе", - заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
П    17.01.2020, 16:59
Оценка:  -6
П
Роскошный кортеж за 96 500? Смешно.)))))
Николай510    17.01.2020, 16:43
Оценка:  +25
Николай510
если кто её и пристрелит, так только свои, как свидетели воровства газа и пр.
Woodbrother    17.01.2020, 16:41
Оценка:  +18
Woodbrother
Справедливости ради надо добавить , что в кортеже велосипедного клоуна таких мерсов штук двадцать.
П    17.01.2020, 17:00
Оценка:  0
П
Петро на велик пересел? Да ладно вам.
парень_Киев_27    17.01.2020, 17:03
Оценка:  -1
парень_Киев_27
До чего опустились порохоботы, что сами себе моментально 20 плюсов кидают, ну а тем кто не за педрило, тому столько же минусов. Смешно)))
tetyalissa    17.01.2020, 17:27
Оценка:  -22
tetyalissa
" Закон джунглей " : Свора собак загрызёт одинокого волка , так , что думай о чём пишешь ...
tetyalissa    17.01.2020, 17:33
Оценка:  -20
tetyalissa
Вот видишь - 22 собаки появились...
tetyalissa    17.01.2020, 17:35
Оценка:  -20
tetyalissa
Вечером загляну , сколько собак на сайте...
tetyalissa    17.01.2020, 17:42
Оценка:  -21
tetyalissa
22+21+21 =64 собаки !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь