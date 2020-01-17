Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесские пограничники получили новые вертолеты МИ-8

Комментариев: 5
Пограничники Одессы получили модернизированные вертолеты Ми-8 МСБ-В транспортно-санитарной модификации.
Модернизированный вертолет Ми-8 МСБ-В
Модернизированный вертолет Ми-8 МСБ-В
dpsu.gov.ua

Вчера, 16 января, в Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который был модернизирован компанией “Мотор Сич“. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

Читай также: Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже

В течение года проводилось его совершенствование путем ремоторизации, установки современных образцов авионики и другого оборудования.

Среди преимуществ - новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установление навигационно-связной системы, картографически плановой системы с модулем спутниковой связи и оснащение специальным и десантно-транспортным оборудованием, - говорится в сообщении.

Важным усовершенствованием стало и дооборудование грузовой кабины вертолета для возможности установки санитарного оборудования. Также установлен сертифицированный медицинский модуль, с помощью которого будет возможно подключение медицинских приборов.

Отныне вертолет, который длительное время не использовался, получил новую жизнь и полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации, - говорят в пресс-службе.

Завершение модернизации еще одного такого же вертолета запланировано на второе полугодие 2020 года. 

Читай также: На Донбассе сепаратисты маскируют танки и артиллерию

Напомним, ранее на границе с Россией заблокировали схему переправки мигрантов в Украину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погранслужба, Вертолеты, Украина, МИ-8
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    17.01.2020, 17:34
Оценка:  +22
SEMPENTY
Достали металлолом из музея, перекрасили и считают что это вертолет. Мрию построили, а собственный нормальный вертолет создать не можем?
realprimula    17.01.2020, 17:10
Оценка:  -3
realprimula
Украинские пользователи техники «Apple» обнаружили, что американская корпорация определила Украину как часть России.

Об этом сообщил в социальной сети один из украинских сервисов по ремонту техники Apple.
Woodbrother    17.01.2020, 17:12
Оценка:  +18
Woodbrother
Кремлевская брехня.
realprimula    17.01.2020, 17:10
Оценка:  -3
realprimula
Украинские пользователи техники «Apple» обнаружили, что американская корпорация определила Украину как часть России.
Об этом сообщил в социальной сети один из украинских сервисов по ремонту техники Apple.
Woodbrother    17.01.2020, 17:12
Оценка:  +20
Woodbrother
Кремлевская брехня 100%
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь