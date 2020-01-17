Одесские пограничники получили новые вертолеты МИ-8

Пограничники Одессы получили модернизированные вертолеты Ми-8 МСБ-В транспортно-санитарной модификации.

Вчера, 16 января, в Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который был модернизирован компанией “Мотор Сич“. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В течение года проводилось его совершенствование путем ремоторизации, установки современных образцов авионики и другого оборудования.

Среди преимуществ - новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установление навигационно-связной системы, картографически плановой системы с модулем спутниковой связи и оснащение специальным и десантно-транспортным оборудованием, - говорится в сообщении.

Важным усовершенствованием стало и дооборудование грузовой кабины вертолета для возможности установки санитарного оборудования. Также установлен сертифицированный медицинский модуль, с помощью которого будет возможно подключение медицинских приборов.

Отныне вертолет, который длительное время не использовался, получил новую жизнь и полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации, - говорят в пресс-службе.

Завершение модернизации еще одного такого же вертолета запланировано на второе полугодие 2020 года.

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Напомним, ранее на границе с Россией заблокировали схему переправки мигрантов в Украину.

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