На вертепе в Славянске показали, как УПА побеждает черта и Сталина

В повстанческом вертепе войны УПА победили Сталина.

10 января в Славянске на Донбассе, активисты молодежного Националистического Конгресса показали на Рождество повстанческий вертеп. Об этом сообщает UA: Донбасс.

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В представлении, прошедшем в центральной библиотеке Славянска, принимали участие "войны Украинской Повстанческой Армии", "Сталин", "черт из НКВД" и другие.



В представлении сыграли 5 девушек и 7 парней. По сюжету вооруженные бойцы УПА вместе с ангелом побеждают "Сталина" и забирают его с собой.





Напомним, на вертепе Порошенко поиздевались над Зеленским.

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