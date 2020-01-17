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На вертепе в Славянске показали, как УПА побеждает черта и Сталина

Комментариев: 2
В повстанческом вертепе войны УПА победили Сталина.
В Славянске прошел необычный вертеп
В Славянске прошел необычный вертеп
Скриншот

10 января в Славянске на Донбассе, активисты молодежного Националистического Конгресса показали на Рождество повстанческий вертеп. Об этом сообщает UA: Донбасс. 

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В представлении, прошедшем в центральной библиотеке Славянска, принимали участие "войны Украинской Повстанческой Армии", "Сталин", "черт из НКВД" и другие.

В представлении сыграли 5 девушек и 7 парней. По сюжету вооруженные бойцы УПА вместе с ангелом побеждают "Сталина" и забирают его с собой.



Напомним, на вертепе Порошенко поиздевались над Зеленским.

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Теги: вертеп, Славянск, УПА, Сталин, НКВД
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Комментариев (2)
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толян04    17.01.2020, 17:50
Оценка:  -23
толян04
дурень думкаю радие))
Frenki-zol    17.01.2020, 17:45
Оценка:  0
Frenki-zol
так победили, что долго в свое время по схронам прятались)))))))))))))))
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