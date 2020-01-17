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Украинский клуб выгнал футболиста из-за поездки в Россию

Комментариев: 10
В клубе считают, что игрок дискредитирует клуб своими действиями.
Футболист Игорь Сикорский
Футболист Игорь Сикорский
fcab.com.ua

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Футбольный клуб первой лиги Чемпионата Украины “Агробизнес“ из города Волочиск Хмельницкой области выгнал из команды игрока Игоря Сикорского после его поездки в Россию. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Там отметили, что Сикорский обнародовал у себя на странице в Instagram фото путешествия в Россию.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь, - говорится в заявлении клуба.

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Там добавили, что контракт с Сикорским разорвали в одностороннем порядке из-за нарушения его норм.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли, - отметили в клубе.

fcab.com.ua

Напомним, озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год. От действий оккупантов погибли более 130 украинских воинов.

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Теги: футболист, Россия, Хмельницкая область
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Комментариев (10)
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Жеральд    17.01.2020, 19:01
Оценка:  +20
Жеральд
Правильно.
Npc7777    17.01.2020, 18:39
Оценка:  -22
Npc7777
Чмошный сайтишко позволяет в один клик - 20 ставить местному боту ... =))))))) Фу блевотина кастрюльная =))))))
Глод    17.01.2020, 18:32
Оценка:  +25
Глод
Расстрелять! )))
толян04    17.01.2020, 18:30
Оценка:  -21
толян04
растрелять!!!!)))
Npc7777    17.01.2020, 18:19
Оценка:  -22
Npc7777
Новый персонаж для мырохворця =))))))))))
kapablankas    17.01.2020, 18:17
Оценка:  -22
kapablankas
когда казнь ???
Woodbrother    17.01.2020, 18:15
Оценка:  +20
Woodbrother
Теперь будет играть на омском Газмясе за мешок урюка
Npc7777    17.01.2020, 18:33
Оценка:  -23
Npc7777
То ли дело за укропский Агробизнес , за гнилой баклажан =)))))))))))))
Woodbrother    17.01.2020, 18:36
Оценка:  +21
Woodbrother
В Агробизнесе за гнилой баклажан играют только рассейские гастарбайтеры
Npc7777    17.01.2020, 18:37
Оценка:  -22
Npc7777
-23 в 2 минуты = )))))0 Пха , лошьё рагульское =))))))))))))
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