Украинский клуб выгнал футболиста из-за поездки в Россию

В клубе считают, что игрок дискредитирует клуб своими действиями.

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Футбольный клуб первой лиги Чемпионата Украины “Агробизнес“ из города Волочиск Хмельницкой области выгнал из команды игрока Игоря Сикорского после его поездки в Россию. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Там отметили, что Сикорский обнародовал у себя на странице в Instagram фото путешествия в Россию.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь, - говорится в заявлении клуба.

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Там добавили, что контракт с Сикорским разорвали в одностороннем порядке из-за нарушения его норм.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли, - отметили в клубе.

fcab.com.ua

Напомним, озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год. От действий оккупантов погибли более 130 украинских воинов.

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