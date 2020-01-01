Во Львове сгорело СТО с машинами

В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Volkswagen Passat, а также поврежден автомобиль Suzuki Jimny.

Во Львове в результате пожара на СТО огнем уничтожено один автомобиль, другой - был поврежден. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области.

Пожар возник в пятницу, 17 января, в одноэтажном кирпичном здании. Указано, что на момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания выбивался густой черный дым. Пожар удалось локализовать в 5:56 и ликвидировать в 6:13.

"В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Volkswagen Passat, 7 металлопластиковых окон и рабочий инвентарь на площади 5 кв.м. Поврежден автомобиль Suzuki Jimny и перекрытия крыши на площади 6 кв.м. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня, а также спасти 3 автомобиля и здание", - отметили в пресс-службе.

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Сообщается, что обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Накануне масштабный пожар произошел в Хмельницком. Горела база автозапчастей.

Почти на всех объектах есть нарушения пожарной безопасности

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