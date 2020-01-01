Иран проигнорировал требование Украины передать черные ящики лайнера МАУ

Офис Генпрокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана.

17 января Офис Генпрокурора Украины повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне "черных ящиков" самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит над Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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В ведомстве отметили, что обращение Офиса касается активизации международного расследования авиакатастрофы.



15 января Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины уже обращались к властям Ирана с просьбой передать Украине бортовые самописцы с лайнера МАУ. На тот запрос ответа не последовало.



Напомним, Пристайко заявил, что Иран готов передать Украине “черные ящики“ сбитого под Тегераном Боинга МАУ, но только после того, как их на месте обработает следственная группа.

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