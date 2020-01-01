В Сумах иностранец занимался легализацией выходцев из Ближнего Востока

Правоохранители задержали иностранца во время выполнения очередного заказа, за который он получил 4 тысячи долларов.

Один из поддельных видов на жительство СБУ

В городе Сумы сотрудники СБУ заблокировали механизм незаконной легализации выходцев из Ближнего Востока в Украине. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 17 января.

Отмечается, что мужчина учился в одном из украинских вузов и решил остаться в стране, наладив незаконную схему.

"Своим соотечественникам, которые также не желали возвращаться на родину, он предлагал услуги по незаконной легализации. В частности, делец изготавливал клиентам фиктивные виды на жительство, а также подделывал отметки Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали иностранца во время выполнения очередного заказа, за который он получил 4 тысячи долларов.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о вымогательстве, подделке документов, печатей, штампов, и мошенничество (ст.189, ст.358, ст.190 УК Украины). Он находится под стражей.

Накануне на Тернопольщине обнаружили производство фальшивых документов. Злоумышленники использовали высококачественную оргтехнику. Отличить подделку от оригинала было практически невозможно.

Также СБУ разоблачила масштабное производство фальшивых документов в Киеве и Киевской области. Во время обысков изъяли сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных ведомств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ, виды на жительство, голографические элементы защиты, доверенности, акты на землю и т.д.

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