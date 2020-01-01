СНБО собрался из-за "слива" базы данных

Уязвимость Единого портала вакансий Нацагентства по вопросам государственной службы рассматривал Совет Нацбезопасности.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел экстренное заседание рабочей группы в связи с утечкой персональных данных украинцев с Единого портала госвакансий. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время заседания рабочая группа по реагированию на киберинциденты и противодействия кибератакам на государственные информационные ресурсы рассмотрела вопрос об уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных", - сообщили в СНБО.

Также во время заседания отметили необходимость обеспечения органами госвласти надлежащей киберзащиты собственных информационных систем.

Накануне сообщалось, что Офис омбудсмена заявил об утечке персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте госвакансий с целью прохождения конкурса на государственную службу. Персональные данные граждан, которые были загружены на портал, находятся в свободном доступе.

Ранее стало известно, что Facebook допустил утечку данных более 267 млн пользователей.

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