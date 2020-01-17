Бил ножом и снимал на телефон: В Днепре расследуют жестокое нападение
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В Днепре полиция расследует жестокое нападение с целью грабежа, в котором подозревают 19-летнего юношу. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
По информации правоохранителей, в декабре 2019 года группа молодчиков напала на двух граждан возле одного из ресторанов Днепра. Сначала жертвам распылили в глаза газ, а затем начали наносить многочисленные удары и завладели их денежными средствами, мобильным телефоном, фитнес-трекером, а также другим имуществом.
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При этом один из нападавших нанес несколько ударов ножом пострадавшему, снимая процесс на мобильный телефон. Ролик он выложил в одну из соцсетей.
Сейчас подозреваемого юношу содержат под стражей. Он подозревается в разбое и покушении на убийство из хулиганских мотивов.
Напомним, в Черкассах обезвредили семейную банду похитителей. Двое братьев пытались похитить местного жителя ради денег.
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