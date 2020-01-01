Фотограф полгода искал с помощью соцсетей близнецов, чтобы сделать их фото через десятки лет.

Киевский фотограф Степан Степанов полгода с помощью соцсетей искал двух девушек-близнецов, чтобы через 23 года повторно их сфотографировать. Интересную историю поиска он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, по словам Степанова, в далеком 1987 году в центре столицы он сфотографировал близняшек. Через десятки лет обнаружил снимок и решил повторить съемку.

"Осторожненько так выложил на ФБ с просьбой к друзьям растиражировать это фото, чтобы найти этих сестер", - написал фотограф.

Поиски шли вяло, а перепостов в соцсетях было очень мало. И когда надежды найти девушек уже практически не было, Facebook взорвался из-за сообщения о поиске в одном из киевских пабликов.

"Там и произошел взрыв! Шквал диванных бабушек и дедушек, которые просто распинались, заставляя меня повторить этот же кадр в наше время. И как бонус для меня растиражировали тот пост более чем 500 раз. Но так много не потребовалось. На следующий день после 200-го перепоста сестрички нашлись! Это было в июле 2019 года", - рассказал фотограф.

Одну из сестер нашел одноклассник из американского города Бостон, а на другую вышли не знакомые ей люди из Ирпеня. Но оказалось, сестры живут за тысячи километров друг от друга и съемки можно будет провести только на Новый год.

В результате, через полгода фотосессия все же состоялась. Теперь пользователи могут увидеть снимки сестер на том же месте через 23 года.

Cмотрите фотогалерею: Соцсети помогли фотографу найти близнецов для повторного фото через 20 лет

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