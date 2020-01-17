Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ раскрыли жуткие подробности убийства девушек в Киеве

Комментариев: 2
Убийцы заставляли жертв смотреть на кончину друг друга, а когда закончили свое дело, связали тела и поместили в шкаф на балкон.
 
Раскрыты жуткие подробности двойного убийства девушек в Киеве на Подоле, тела которых обнаружили в шкафу на балконе, сообщают Чрезвычайные новости на канале ICTV.
 
Подозреваемые в убийстве Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзи лишили девушек жизни поочередно.
 
Как говорится в сюжете программы  убийцы девушек заставляли их смотреть на смерть друг друга. Совершив убийство, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, связав их конечности скотчем.
 
Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное заключение.
 
 
Напомним, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии нашли в Киеве на сьемной квартире в шкафу на балконе. Их обнаружила хозяйка квартиры, которая сдала жилье на Новый год в аренду мужчине и его подружке.
 
Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
vingorski    17.01.2020, 19:13
Оценка:  +21
vingorski
теперь я буду содержать этих упырей всю жизнь, сплачивая налоги.
Ukraineslava    17.01.2020, 19:11
Оценка:  +18
Ukraineslava
растрел
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь