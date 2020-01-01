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Военные анонсировали минные поля на Азовском море

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Тактическая группы Тритон уже провела соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль.
Силы ООС анонсировали глубинное минирование Азовского моря
Силы ООС анонсировали глубинное минирование Азовского моря
Facebook/Операція об'єднаних сил

Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения -  загрузку морских донных мин на корабль. 

Сначала у военных было теоретическое занятие и принятие зачетов. А после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера Лубны отработал загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение мин в боеготовность.

 
Ранее сообщалось, ВСУ сформировали дивизион кораблей на Азове. В дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых кораблей.
 

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Теги: мины, Азовское море, военные, мина, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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