Коломойский отрицает причастность к "записям Гончарука"

Ранее на возможную причастность олигарха к скандалу намекал экс-президент Порошенко.

Читай также: Гончарук рассказал, почему молчит о прослушке

Украинский предприниматель Игорь Коломойский отрицает свою причастность к скандалу вокруг так называемых “записей Гончарука“. Об этом олигарх заявил в ответ на вопрос журналиста hromadske.

Напомним, вечером 15 января неизвестные опубликовали в сети якобы аудиозапись совещания экономического блока правительства с представителями Национального банка Украины. На записях плохо различимые голоса, которые приписываются премьеру Алексею Гончаруку, замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой, обсуждали укрепление курса гривны и вызванные этим проблемы с наполнением бюджета. При этом “голос Гончарука“ признавался в своей некомпетентности в вопросах экономики и сетовал, что президент Зеленский тоже плохо в ней разбирается.

Читай также: Малюська назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины

Позднее глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что запись представляет собой “склейку“ фраз разных людей в разное время, которую кто-то делал ради сенсации.

После “слива“ премьер заявил, что команду президента и правительства “не сломать“, однако уже 17 января стало известно, что он написал заявление об отставке. Но якобы лишь для того, “чтобы убрать сомнения“.

Читай также: Арахамия назвал отставку Гончарука неуместной

При этом последовательно настаивающий на своей непримиримой оппозиционности к действующей власти Петр Порошенко неожиданно вступился за премьера Гончарука и обвинил в запуске этого скандала некие “антиукраинские силы“, недвусмысленно намекая на Игоря Коломойского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.