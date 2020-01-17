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"Сейчас не то время": Зеленский отказался уволить Гончарука

Комментариев: 7
Президент решил "дать шанс" премьеру при условии выполнения ряда важных заданий.
Зеленский провел встречу с Гончаруком
Зеленский провел встречу с Гончаруком
кадр из видео

Читай также: Арахамия назвал отставку Гончарука неуместной

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком относительно заявления премьера об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, руководители государства обсудили оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

Я подумал и мне кажется, что правильным будет мое следующее решение. Я решил дать Вам шанс и шанс Вашему правительству … Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически, - заявил Зеленский.

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Напомним, вечером 15 января неизвестные опубликовали в сети якобы аудиозапись совещания экономического блока правительства с представителями Национального банка Украины. На записях плохо различимые голоса, которые приписываются премьеру Алексею Гончаруку, замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой, обсуждали укрепление курса гривны и вызванные этим проблемы с наполнением бюджета. При этом “голос Гончарука“ признавался в своей некомпетентности в вопросах экономики и сетовал, что президент Зеленский тоже плохо в ней разбирается.

Позднее глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что запись представляет собой “склейку“ фраз разных людей в разное время, которую кто-то делал ради сенсации.

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После “слива“ премьер заявил, что команду президента и правительства “не сломать“, однако уже 17 января стало известно, что он написал заявление об отставке. Но якобы лишь для того, “чтобы убрать сомнения“.

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Теги: Зеленский, Гончарук, президент, премьер-министр, отставка
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Комментариев (7)
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Pivkov3    17.01.2020, 20:53
Оценка:  -21
Pivkov3
ааа ржу - для кастрюлей самое то!
Брюква_и_Клюква    17.01.2020, 20:29
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Два дурачка. Один - профан в экономике, второй вообще приглашенный актер-комик. Йобанный стыд
Woodbrother    17.01.2020, 20:25
Оценка:  +20
Woodbrother
1,89 миллиона гривень в месяц, это не предел для зарплат в кабмине. Даю вам второй шанс на дальнейшее приодоление эпохи бедности и брехни.
Брюква_и_Клюква    17.01.2020, 20:23
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Будут гадать на салате "Оливье"?
Из_бана    17.01.2020, 20:20
Оценка:  +20
Из_бана
— Лелик, останови, я выйду!
— Спокойно, Казладоев, сядем усе!
Духовный_скреп    17.01.2020, 20:15
Оценка:  +21
Духовный_скреп
Это пи... ц.Чувак говорит,что не шарит в экономике,а он его оставляет премьер-министром.Блть,как же дальше жить-то?))))
Путин-Xyйло    17.01.2020, 20:08
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
"Последний шанс "аВАВКАВа обернулся фальсификацией дела Шеремета!
Во что выльется "последний шанс" Гончарука - страшно представить!
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