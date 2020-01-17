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Зеленский не отпустил Гончарука в отставку

Комментариев: 3
Глава государства решил дать шанс правительству Гончарука при условии выполнения задач, поставленных сегодня перед государством.
 
Президент Владимир Зеленский рассмотрел заявление об отставке Алексея Гончарука с поста главы Кабмина и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда условий, говорится на записи встречи главы государства и премьера.
 
"Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - сказал президент, обращаясь к Гончаруку.
 
 
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
 
Как сообщалось, 15 января в сети появились две аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи премьер говорит, что он "полный профан в экономике".
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Теги: отставка, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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TarasChuprynka    17.01.2020, 20:48
Оценка:  +22
TarasChuprynka
З самого початку - все по сценарію, як в кварталі, Хтось записав, хтось обнародував, хтось оправдав, хтось засудив. Погрались з народом і залишили все, як було.
Брюква_и_Клюква    17.01.2020, 20:39
Оценка:  +22
Брюква_и_Клюква
Это пиzдец какой-то. Леха обзывал Волотьку на аудио обидными словами., а Волотька простил Леху. А я бы на месте Волотьки Леху отпиzдил.
Carelessangel    17.01.2020, 20:34
Оценка:  +20
Carelessangel
то что гончаруч ЧМО это факт!
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