Во Львове из-за дыма эвакуировали людей из ТРЦ
На месте работают спасатели. По их данным, в вытяжке магазина горела сажа, из-за чего по торговому залу распространился дым.
В торговом центре Форум во Львове произошло задымление, посетителей эвакуировали. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Твоє місто.
"В вытяжке магазина вспыхнула сажа. На месте работают спасатели", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, вечером 13 января в Киеве на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети затопило ТРЦ Ocean Plaza затопило, травмы получили десять человек.
Также сообщалось, что произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, под асфальт провалилась маршрутка.
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