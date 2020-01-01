Во Львове из-за дыма эвакуировали людей из ТРЦ

На месте работают спасатели. По их данным, в вытяжке магазина горела сажа, из-за чего по торговому залу распространился дым.

В торговом центре Форум во Львове произошло задымление, посетителей эвакуировали. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Твоє місто.

"В вытяжке магазина вспыхнула сажа. На месте работают спасатели", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, вечером 13 января в Киеве на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети затопило ТРЦ Ocean Plaza затопило, травмы получили десять человек.

Также сообщалось, что произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, под асфальт провалилась маршрутка.

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