В Карпатах на высоте тысячу метров застряли туристы
ЧП произошло на горе Погар вблизи Славского. По состоянию на 18:00 сняли 14 человек, такое же количество еще оставалось на высоте.
Во Львовской области на горе Погар в воздухе завис подьемник с людьми, спасатели проводят мероприятия по снятию туристов, сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 17 января.
Спасателям поступило сообщение в 17:00. Информатор сообщил, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
Предварительная причина остановки - неисправность редуктора.
"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Карпатах на высоте тысячу метров застряли туристы
Напомним, на лыжных трассах горы Тростян во Львовской области трое лыжников получили травмы.
Еще сообщалось, что 6 января двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах.
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