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В Карпатах на высоте тысячу метров застряли туристы

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ЧП произошло на горе Погар вблизи Славского. По состоянию на 18:00 сняли 14 человек, такое же количество еще оставалось на высоте.
Всего застряли около 30 человек
Всего застряли около 30 человек
outdoorukraine.com
 
Во Львовской области на горе Погар в воздухе завис подьемник с людьми, спасатели проводят мероприятия по снятию туристов, сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 17 января.
 
Спасателям поступило сообщение в 17:00. Информатор сообщил, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
 
Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. 
 
"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, на лыжных трассах горы Тростян во Львовской области трое лыжников получили травмы. 
 
Еще сообщалось, что 6 января двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах. 
 
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Теги: Львовская область, туристы, Карпаты, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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