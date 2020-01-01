В Карпатах на высоте тысячу метров застряли туристы

ЧП произошло на горе Погар вблизи Славского. По состоянию на 18:00 сняли 14 человек, такое же количество еще оставалось на высоте.

Всего застряли около 30 человек outdoorukraine.com

Во Львовской области на горе Погар в воздухе завис подьемник с людьми, спасатели проводят мероприятия по снятию туристов, сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 17 января.

Спасателям поступило сообщение в 17:00. Информатор сообщил, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора.

"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.