Зеленский поручил разобраться с премиями Коболева

В Нафтогазе руководство предусмотрело себе премию - 1% от суммы, которую должен выплатить Украине Газпром в рамках Стокгольмского арбитража.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку разобраться с выплатами высоких премий руководству НАК Нафтогаз, говорится в видеоролике Офиса президента в пятницу, 17 января.

"Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК Нафтогаз по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ", — заявил Зеленский.

"Они должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми. Предложить выход из этой ситуации. Или они вас услышат, или не слышат вас, тогда они услышат людей или юристов", — подчеркнул Зеленский.

Президент также допускает полную перезагрузку Нафтогаза.

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