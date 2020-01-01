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Придется прощаться: Зеленский высказался о зарплатах министров

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Глава государства заявил, что придется прощаться с министрами, недовольными размером зарплат, ведь сейчас государство "не может позволить" большего.
Президент считает, что зарплата должна соответствовать статусу чиновника
Президент считает, что зарплата должна соответствовать статусу чиновника
 
Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком пояснил позицию по заплатам для членов Кабмина, о чем свидетельствует видеоролик в пресс-службе Офиса президента.
 
"Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.
 
И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить", - сказал президент.
 
По его словам, в то же время зарплаты "должны быть нормальными", на которые можно нормально жить, и соответствовать статусу чиновников.
 
"Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний", - сказал Зеленский.
 
Напомним, ранее Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров за декабрь.
 
Как сообщалось, 14 января СМИ написали о зарплата министра экономики Тимофея Милованова, которая составила более 200 тыс гривен.

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Теги: зарплаты, министр, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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