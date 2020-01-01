Придется прощаться: Зеленский высказался о зарплатах министров

Глава государства заявил, что придется прощаться с министрами, недовольными размером зарплат, ведь сейчас государство "не может позволить" большего.

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком пояснил позицию по заплатам для членов Кабмина, о чем свидетельствует видеоролик в пресс-службе Офиса президента.

"Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша економика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.

И если кто-то из министров и действительно...и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить", - сказал президент.

По его словам, в то же время зарплаты "должны быть нормальными", на которые можно нормально жить, и соответствовать статусу чиновников.

"Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний", - сказал Зеленский.

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