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Из интернета пропал YouTube-канал с "пленками Гончарука"

Комментариев: 1
YouTube-канал под названием "Как обмануть президента" удален вместе с аудиозаписями, которые присвоили премьер-министру.
Скандал с Гончаруком подходит к концу
Скандал с Гончаруком подходит к концу
Reuters
 
Из интернета пропал YouTube-канал под названием "Как обмануть президента", на котором были опуликованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с членами НБУ и другими чиновниками.
 
Канал удален вместе с аудиоразговорами. При попытке перейти по ссылкам, появляется надпись "Видео недоступно", и "Такой канал не существует".
 
Как известно, глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал аудиозаписи совещания, на котром он якобы присутствовал. По его словам, против президента и Кабмина ведется кампания.
 
Напомним, 15 января в сети появились две аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи премьер говорит, что он "полный профан в экономике".

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Теги: YouTube, аудио, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    17.01.2020, 23:33
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Кто снова зальет, к тому придет СБУ
Мы не в сказке живем. Цензура знаете ли!
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